Еще одна страна готова принимать российских туристов

Тунис готов принимать российских туристов и обеспечивать их безопасность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр туризма страны Хабиб Аммар с беседе с РИА «Новости».

«Мы довольны решением российских властей разрешить «Аэрофлоту» производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний», – отметил министр.

Он добавил, что вакцинация от коронавируса на данный момент не является обязательным требованием для въезда в Тунис, однако туристы должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала сроки открытия стран Европы для российских туристов. По ее словам, оптимистичный прогноз предполагает открытие Европы осенью текущего года, пессимистичный — в начале 2022 года.