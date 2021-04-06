Росстат сообщил о росте годовой инфляции до 5,79%

Годовая инфляция в России в марте текущего года ускорилась до 5,79%, в феврале этот показатель составлял 5,67%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По информации службы, продовольствие в марте подорожало на 0,82% по сравнению с февралем и на 7,58% в годовом выражении, а цены непродовольственных товаров выросли на 0,72% и 5,92% соответственно.

При этом стоимость услуг увеличилась на 0,37% по сравнению с февралем и на 2,91% в годовом выражении.

Ранее аналитики спрогнозировали годовую инфляцию в апреле. По их мнению, он составит 5,5%.

До этого в Банке России заявили, что замедление годовой инфляции в России до 4%, вероятно, будет отложено до начала 2022 года.