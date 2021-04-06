Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП на 2021 год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост российской экономики в нынешнем году до 3,8%. Об этом говорится в докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Отмечается, что МВФ улучшил на 0,8% свой январский прогноз по росту ВВП России в 2021 году, но при этом ухудшил прогноз на 0,1 на 2022 год.

Также специалисты фонда улучшили оценку экономического спада в РФ в прошлом году с 3,6% до 3,1%.

Согласно прогнозам МВФ, рост мировой экономики в текущем году оценивается в 6%. При этом эксперты фонда считают, что в 2020 году мировой ВВП снизился на 3,3%.

Ранее во вторник, 6 апреля, Росстат сообщил о росте годовой инфляции в РФ до 5,79%.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.