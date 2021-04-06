ЦБ в апреле рассмотрит три варианта изменения ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Банк России на следующем заседании совета директоров 23 апреля планирует рассмотреть три варианта возможных решений: сохранить ставку неизменной, повысить ее на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании», — отметил он.

Также Тремасов напомнил, что по итогам прошлого заседания совета директоров регулятор заявил о том, что нацелен на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Диапазон нейтральной ставки мы оцениваем от 5% до 6%, но траектория движения к нему совершенно не предопределена. Она будет зависеть исключительно от той информации, которую мы будем получать», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день пока не рассматривается вопрос о пересмотре уровня нейтрального диапазона регулятором, так как совсем недавно уже было скорректировано видение о нем.

«Нам действительно нужно накопить еще историю, оценить прошедший кризисный эпизод, оценить траекторию того, как мы восстанавливаемся. Сейчас много появилось информации для дополнительного анализа, для углубления модельных расчетов», — сказал глава департамента.

19 марта Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это произошло впервые с 2018 года.