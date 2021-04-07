РБК: Минпромторг предложил перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило два варианта регулирования цен на металл. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя Минстроя Виктора Евтухова.

Евтухов предложил несколько вариантов стабилизации цен на строительную металлопродукцию: установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, которую используют в строительстве (металлолом, арматура, металлопрокат и т.д.) и компенсирование изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

При первом варианте, у компаний, которые продают металл выше установленной цены, будет изыматься часть лишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Деньги от этого пойдут на строительство государственных объектов.

«Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — отметил источник.

Отмечается, что «оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями».

Ранее эксперты сообщили о том, что новые автомобили российских марок вырастут в цене на 2-3% из-за повышения стоимости металла. Российские машиностроители заявили, что продукция металлургических заводов подорожала для них на 35-50%. Промышленники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой повысить экспортные пошлины на вывоз металлопроката.