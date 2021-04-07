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Деловые новости

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Кабмин России засекретил банковскую информацию заемщиков под санкциями

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Правительство России засекретило банковскую информацию, в том числе данные о долгах, заемщиков, попавших под иностранные санкции. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, банки, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не будут передавать данные о таких клиентах в бюро кредитных историй.

«Установить, что источники формирования кредитной истории <...> не предоставляют в бюро кредитных историй информацию <...> о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами <...> на основании заявлений этих лиц и после проверки достоверности информации, указанной в заявлениях», – указано в постановлении.

При этом в заявлении заемщика должно содержаться указание на правовой акт иностранного государства, устанавливающий санкции в его отношении, источники формирования кредитной истории должны будут проверять эти данные.

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