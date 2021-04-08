ФАС направила запросы владельцам АЗС с требованием обосновать рост цен на топливо

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации отправили запросы владельцам АЗС с просьбой предоставить обоснование роста стоимости бензина и дизеля с 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В сложившихся условиях на топливном рынке страны ФАС России поручила региональным управлениям усилить его (контроль), уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ФАС поручили региональным ведомствам проводить детальный анализ цепочки поставок на заправки с выделением всех звеньев посредников, а также выявлять посредников, которые не оказали фактических услуг, но повысили стоимость топлива.

«Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации) — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей», — отмечается в документе.

По информации ФАС, данное решение было принято из-за недобросовестного поведения участников рынка в отдельных регионах.

Главной задачей для ведомства является защита интересов потребителей, а также предупреждение нарушений антимонопольного законодательства со стороны бизнеса, а «не штрафовать компании постфактум», подчеркнули в ФАС.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе объяснили рост цен на бензин в 2021 году.