Эксперт назвал причины подорожания жилья в России

Рост цен на жилье в России может быть связан с введением эскроу-счетов и подорожанием комплектующих, считает президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам эксперта, не все строительные компании успели перейти на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов, что привело к отсутствию на рынке нового «качественного предложения».

Кроме того, выросла себестоимость жилья из-за подорожания ряда комплектующих.

«У нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно», – рассказал Николаев.

При этом он не исключил искусственного завышения цен, однако подчеркнул, что расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по данному вопросу на данный момент не завершено и делать выводы преждевременно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным подорожанием жилья в России. По словам главы государства, по России цены на жилье в среднем выросли на 12%, в некоторых регионах — на 30%.