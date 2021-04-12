Аркадий Ротенберг раскрыл туристические активы в Крыму

Аркадий Ротенберг намерен вложить порядка 15 млрд руб. в реконструкцию советских санаториев в Крыму, рассказал РБК в понедельник его представитель.

В публикации отмечается, что Ротенберг уже второй год является бенефициаром санаториев на юге полуострова. На данный момент он «имеет отношение» к «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

Все они, за исключением «Жемчужины», входят в сеть «Курорты Крыма».

Представитель бизнесмена объяснил и то обстоятельство, что еще осенью 2019 года связь Ротенберга с санаториями на полуострове опровергалась: на тот момент переговоры еще шли полным ходом.

Интерес к сделке возник у предпринимателя в конце 2018 года, пояснил представитель Ротенберга.

На данный момент «Жемчужина» не функционирует.

К лету в результате переоформления документов Ротенберг станет единственным бенефициаром активов, пишет издание. Не решен, однако, вопрос собственности санатория «Морской прибой»: окажется ли бизнесмен в конечном счете его владельцем или нет.

Долю Ротенберга в санаториях на данный момент его представитель не стал конкретизировать.

В настоящий момент в списке Forbes Аркадий Ротенберг находится на 1064-м место. В российском рейтинге это 41-е место.

Состояние бизнесмена журнал называет равным $2,9 млрд.