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Деловые новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

В Кремле не подтвердили планы сделать нерабочие дни между майскими праздниками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что не может подтвердить, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что у президента России Владимира Путина есть рабочие планы на это время.

По словам Пескова, ему в настоящее время не известно о подготовке такого решения.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля.

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