В Кремле не подтвердили планы сделать нерабочие дни между майскими праздниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что не может подтвердить, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что у президента России Владимира Путина есть рабочие планы на это время.

По словам Пескова, ему в настоящее время не известно о подготовке такого решения.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля.