Лавров заявил, что РФ активно работает над отказом от платежных систем Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами и и активно занимается отказом от западных платежных систем. Такое заявление он сделал в интервью агентству IRNA.

Дипломат указал, что следует наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров.

По его словам, речь идет, в том числе о постепенной «дедолларизации национальных экономик», переходе к расчетам в национальной или альтернативной доллару валютах, отказе от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

Лавров отметил, что в РФ уже активно этим занимаются. «Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не будет меняться.

Кроме того, он заявил, что российская сторона «продолжит выступать против любых односторонних ограничительных мер». На международных площадках, среди которых есть также ООН, РФ «энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций», напомнил министр. «Наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — добавил Лавров.

Ранее в марте Лавров призвал Россию и Китай отойти от западных платежных систем.