Эксперт рассказал россиянам про альтернативу отдыху в Турции

Путешествия в Болгарию могли бы стать заменой поездок в Турцию, рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что в Болгарии нормальные климатические условия. По словам эксперта, в этой стране мягкий климат, а также есть большой номерной фонд.

«Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет — это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато», — сказал Мальцев.

Он указал, что необходимо активизировать переговорный процесс с болгарской стороной «для возможной переориентации туристских потоков».

Представитель ассоциации также выразил уверенность, что юг России, даже если бы Турция оставалась открытой, пользовался бы популярностью у российских туристов. «Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть — уже продана конечному потребителю», — добавил Мальцев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом в государстве. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в Турцию.

Также Голикова посоветовала гражданам, которые приобрели путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление или перенести дату поездки.

За последнее время в Турции выросло суточное число заражений COVID-19. 12 апреля там подтвердились 54 тыс. случаев, 11 апреля — 50 тыс., 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, скончались почти 34 тыс. пациентов.