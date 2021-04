Суд конфисковал контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам вынес решение, согласно которому контейнеровоз Ever Given конфискуют. Судно, перекрывшее Суэцкий канал, вернут, когда владелец выплатит 900 млн. долларов, передает издание Shorouk.

«В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн. долларов», — заявили осведомленные источники.

В сумму компенсации входят затраты администрации канала на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери из-за блокировки. В иске администрация Суэцкого канала указала на статью египетского Закона о морской торговле. По данной статье допускается изъятие морского судна, пока не будет компенсирован ущерб.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.

Ранее сообщалось, что администрация Суэцкого канала планирует расширить русло.