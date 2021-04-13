СМИ: российские власти рассматривают возможность повышения налогов

В правительстве Российской Федерации задумались о нескольких вариантах, которые помогут восстановлению экономики в стране после пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, конкретные меры озвучат на ежегодном послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на 21 апреля.

Отмечается, что российская экономика упала не так сильно, как в других странах. Однако власти РФ все равно хотят ускорить ее восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций.

Кроме того, по информации одного из источников, среди возможных способов по обеспечению повышения государственных расходов, которые могут ввести: смягчение бюджетного правила, заимствование средств ФНБ, перенаправление средств от других проектов и повышение налогов.

«У правительства есть значительное фискальное пространство, но геополитические риски ограничат дополнительные расходы. Мы, вероятно, увидим, что Министерство финансов останется консервативным в своих основных прогнозах, но при этом выделит больше резервов для очень избирательных государственных инвестиций», — сказал эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Ранее согласно опросу ВЦИОМ стало известно, что больше трети россиян (36%) считают чрезмерными действующие налоги. На основе субъективных оценок ВЦИОМ сделал вывод об увеличении налогового бремени на граждан.