ТАСС: Турция планировала принять до 800 тысяч туристов из РФ к 1 июня

Турция планировала принять от 700 тыс. до 800 тыс. российских туристов к 1 июня. Об этом сообщил глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что к концу месяца Рамадан число случаев [заражения коронавирусом] в нашей стране снизится, а в июне все вернется в норму», — сказал он.

Баглыкайя также рассчитывает на то, что запланированные на период с 15 апреля по 1 июня отпуска россиян не будут полностью отменены, а частично будут перенесены.

В 2021 году месяц Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, продлится с 13 апреля по 12 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы, связанное с ограничением авиасообщения с Турцией, не было политическим.

Российский оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения затронули и Танзанию.

В дальнейшем глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет. В ведомстве порекомендовали гражданам России перенести путевки в данные страны с вылетом до 1 июня.