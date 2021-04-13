ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Минтрудом России

Банк ВТБ и Минтруд России объявили во вторник о подписании соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым специалисты банка обеспечат экспертизу для подготовки предложений по упрощению механизмов получения мер социальной защиты для граждан, в том числе с использованием инфраструктуры кредитных организаций.

Кроме того, специалисты банка примут участие в проработке предложений по развитию государственных информационных систем для назначения мер социальной поддержки.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 13 апреля, еще одним направлением совместной работы специалистов банка и министерства станет подготовка предложений по внедрению платформенных решений в сфере труда и социальной защиты, в том числе для совершенствования работы портала «Работа в России».

ВТБ как партнер государства уже реализует проекты биометрии и сервисов Госуслуг, обеспечивает быстрое начисление пособий, переводит выплату маткапитала в онлайн, напомнил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы усиливаем компетенции в цифровых продуктах. Совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ ВТБ планирует развивать подобные решения», — подчеркнул он.