Эксперты не увидели угрозы исчезновения бананов с российского рынка

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что бананы не исчезнут с российских прилавков. Он рассказал «Газете.Ru», что вопреки опасениям, есть альтернатива закупкам из Южной Америки.

«У России рисков исчезновения бананов, скорее всего, нет, потому что 98% бананов приезжает из Эквадора. Бананов в мире около 30 млн тонн производится, очень много: Таиланд, Восток, Южная Америка, Африка. Может, ограниченные поставки будут, в связи с этим из Америки будут, но в других местах они продолжат расти. Проблем возникнуть не должно. Хотя в Россию сейчас завозится 1,5 млн тонн бананов в год, это самый распространенный фрукт, потому что достаточной дешевый и питательный. Но в случае рисков, можно поменять поставщика на Африку или Азию», – сообщил Михаил Глушков.

Как спасти бананы от полного исчезновения, объяснил старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, кандидат биологических наук Александр Хютти.

«Основное решение проблемы – это подбор разных принципу действия и по действующему веществу фунгицидов. Нужно знать, какие инфекционные структуры образует гриб, насколько толстая оболочка, какой период покоя. А на практике также существуют карантинные объекты, где споры, например, картофеля покрыты толстой оболочкой, борьба затруднена, но она возможна, если чередовать агро-технические и химические методы борьбы» , – отметил Александр Хютти.

Ранее о том, что грибок может оставить человечество без бананов, сообщила Die Welt. Первые плантации уже закрылись в Колумбии и Гондурасе. Грибок TR4 безвреден для человека, но смертелен для растений. Патоген проникает через корни, растение высыхает и перестает плодоносить. При этом грибок устойчив к воздействию химикатов.