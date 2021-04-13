Рубль резко укрепился на новостях о возможной встрече Путина и Байдена

Рубль на фоне новостей о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена усиливает рост по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные «Мосбиржи».

Так, курс доллара США расчетами «завтра» на 20.09 мск падал до 76,25 рубля, курс евро – до 91 рубля.

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести встречу.

До этого в Кремле заявили, что Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.