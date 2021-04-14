В МИД рассказали о действиях РФ при возможном отключении от SWIFT

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока власти страны не намерены отказываться от этой системы, однако в случае принятия такого решения, то Москва будет прибегать к использованию альтернативных систем.

Кроме того, ему задали вопрос о возможной перспективе партнеров при создании альтернативных SWIFT систем.

«Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать. — «Газеты.Ru»)», — подчеркнул Панкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать угрозу отключения страны от системы межбанковских платежей SWIFT. Он отметил, что санкционные устремления оппонентов РФ, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей и имеют необоснованный характер.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.