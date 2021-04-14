Ростуризм поддержит туроператоров из-за ограничений на рейсы с Турцией и Танзанией

Ростуризм пообещал предоставить дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в Instagram.

«Понимаю, что введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. Как я вчера, 13 апреля, озвучила, мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написано в посте Догузовой.

По словам главы Ростуризма, прорабатывается возможность снижения взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности.

«Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день», — добавила Догузова.

Кроме того, важной задачей является возвращение соотечественников домой.

Еще ведомство изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.