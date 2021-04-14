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Деловые новости

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ЦБ РФ не видит рисков отключения России от западных платежных систем

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Банк РФ не видит каких-либо рисков отключения России от западных платежных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ России Ольгу Скоробогатову.

По ее словам, в настоящий момент ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о возможном отключении России от Visa и MasterCard из-за санкций.

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная», — обратила внимание Скоробогатова.

Как подчеркнула первый заместитель председателя ЦБ, международным платежным системам отключение России самим может быть невыгодным.

Скоробогатова добавила, что ЦБ будет развивать национальные сервисы и системы.

«Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ», — заключила она.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия активно работает над отказом от платежных систем Запада.

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