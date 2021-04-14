ЦБ анонсировал переводы в Белоруссию по номеру телефона

В Банке России рассказали, что с середины 2022 года переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

Переводить денежные средства можно будет через разработанную Центробанком Систему быстрых платежей (СБП).

«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия», — заявила Бакина.

Она также добавила, что системы быстрых платежей развивают многие страны Евразийского экономического союза. Некоторые из них только планируют запускать эту систему, однако Банк России прорабатывает возможность взаимодействия и на начальном этапе, уточнила Бакина.

Директор департамента подчеркнула, что регулятор работает не только над интеграцией СБП, но и над возможностью осуществления переводов в Белоруссию с карты на карту. Она заключила, что запуск этой функции планируется к концу 2022 года.

Ранее ЦБ призвал банки поторопиться с переходом на Систему быстрых платежей.