Госдума предложила продлить льготы по кредитам и налогам из-за коронавируса

Государственная дума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам. Об этом говорится постановление нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, Госдума предлагает «продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору».

Также до конца 2021 года предлагается освободить от уплаты налогов и сборов малые и средние компании.

Также депутаты предлагают пересмотреть условия списания льготных кредитов, которые выдавались в 2020 году пострадавшим предприятиям.

Кроме того, Госдума предлагает «в целях сокращения миграционного оттока населения из мест постоянного проживания и привлечения специалистов из других субъектов РФ на территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности».