Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года

Арендаторы «Невской мануфактуры» часто обращались к владельцу из-за опасности пожара

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывшая арендатор помещения в «Невской мануфактуре» заявила, что она и ее коллеги регулярно обращались к владельцу комплекса, Максиму Макееву, с просьбой восстановить систему пожаротушения, сообщает РИА «Новости».

«Та система пожаротушения, которая была в здании, она не работала очень давно. И арендаторы своими силами восстановить всю систему пожаротушения, естественно, не могли, потому что арендатор занимает 100 квадратных метров, а система пожаротушения - на все 10 тысяч квадратных метров», — заявила арендатор, которая снимала помещение в «Невской мануфактуре» до 2018.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Ранее пожарные ликвидировали очаги горения на «Невской мануфактуре».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.