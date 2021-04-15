Песков переадресовал кабмину вопрос о помощи туристам, отменившим туры в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству ситуацию с тем, что туристы не могут вернуть деньги на потраченные путевки в Турцию и Танзанию, куда намеревались отправиться до отмены российской стороной авиасообщения с этими странами.

«Это вопрос для нашего штаба, для правительства», — сказал представитель Кремля.

В начале текущей недели российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, прибывающих в страну любым транспортом.