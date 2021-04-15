ЦБ прокомментировал введение санкций США против госдолга РФ

В Центробанке России заявили, что готовы задействовать необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности на фоне введения санкций США в отношении российского госдолга. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из комментария регулятора, ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений на отдельные операции с государственными облигациями РФ.
В Банке России при этом отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга в течение последнего года значительно сократилась.
«На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%», — заявили в ЦБ.
15 апреля 15 апреля США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.
Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.
15 апреля также стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.