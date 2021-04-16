Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом»

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод «Северный поток —2» сложным вопросом, обсуждения которого на данный момент продолжаются. Об этом он заявил в ходе выступления по вопросам, связанным с Россией, трансляцию вел Белый дом.

«Северный поток – 2» – это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я выступал против «Северного потока – 2» в течение долгого времени <...> Этот вопрос все еще в игре», – рассказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2»,

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.