Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск в пятницу, 16 апреля, предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко изучить наработки России в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух государств «без какого-либо поглощения». Об этом сообщает РИА «Новости».

Белорусский лидер, в свою очередь, вспомнил недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и еще одним «добрым другом», который, по словам Лукашенко, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала.

«Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден», — отметил белорусский президент и поблагодарил премьер-министра РФ за то, что тот приехал в белорусскую столицу по поручению Путина.

Во время встречи Лукашенко также признался, что, когда речь шла о российских разработках в налоговой сфере, он поинтересовался — бесплатны ли они будут предложены республике и получил соответствующие заверения от главы РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 22 апреля.