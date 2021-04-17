Сенатор прокомментировал рост цен на отдых в Крыму

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что туры на крымские курорты подорожали из-за ажиотажного роста интереса на летний отдых в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что картельного сговора отельеров (в Крыму) нет, рост цен произошел не во всех гостиницах», — сказала парламентарий.

По ее словам, в республике понимают, что отели должны быть доступны отдыхающим.

«Владельцы гостиниц, отельеры должны понимать, что спрос рождают потребители с разным достатком, а значит, цены на отели должны быть такими, чтобы все приезжающие в Крым могли реально воспользоваться правом на отдых», — сказала сенатор.

Ковитиди также добавила, что Крым стал чрезвычайно популярен с 2014 года, когда на полуостров стали приезжать значительное количество туристов. Так, с 2019 года рост числа отдыхающих в республике превысил 20%. В 2021 году крымские власти рассчитывают принять более семи миллионов туристов.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что россияне могут приехать в регион на майские праздники. По его словам, в Крыму готовы заменить турецкие курорты,