Российский рынок акций в понедельник, 19 апреля, незначительно меняется по индексу Мосбиржи. При этом на старте торгов этот индикатор смог обновить исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск снижался на 0,2%, до уровня 3590 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1483 пунктов.

Ненадолго индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, в результате поднявшись утром до 3605,49 пункта.

Ранее экономист раскрыл планы американского правительства по подрыву рубля. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сообщил, что действия американского правительства подтверждают давно поставленные Вашингтоном задачи.

Кроме того. курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США. Еще рубль резко укреплялся на новостях о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена.