Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян

Доходы ниже прожиточного минимума могут быть больше чем у половины населения РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского миллиардера Олега Дерипаски.
Он выразил сомнение в официальных данных по числу бедных соотечественников.
«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн. человек», — написал бизнесмен.
Дерипаска подчеркнул, что бедными можно считать 80 млн. жителей России. Он также не согласен с тем, что произошло падение уровня бедности до минимума с 2014 года.
По словам миллиардера, все достижения, связанные с «победой» над бедностью, происходят только на бумаге.
Ранее в Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности в России. Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что в прошлом году россияне получили более 200 млрд рублей выплат из-за пандемии.