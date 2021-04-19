Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян

Доходы ниже прожиточного минимума могут быть больше чем у половины населения РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского миллиардера Олега Дерипаски.

Он выразил сомнение в официальных данных по числу бедных соотечественников.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн. человек», — написал бизнесмен.

Дерипаска подчеркнул, что бедными можно считать 80 млн. жителей России. Он также не согласен с тем, что произошло падение уровня бедности до минимума с 2014 года.

По словам миллиардера, все достижения, связанные с «победой» над бедностью, происходят только на бумаге.

Ранее в Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности в России. Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что в прошлом году россияне получили более 200 млрд рублей выплат из-за пандемии.