Минфин Великобритании предложил создать цифровую валюту «бриткоин»

Министр финансов Великобритании Риши Сунак предложил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании «бриткоина». Об этом сообщает CNBC.

«Мы запускаем новую рабочую группу между Казначейством и Банком Англии для координации исследовательской работы по потенциальной цифровой валюте центрального банка», — заявил министр.

В банке отметили, что данная валюта станет «новой формой цифровых денег, выпущенных банком и предназначенных для использования домашними хозяйствами и предприятиями», существующая наряду с наличными деньгами и банковскими депозитами, не заменяя их.

На данный момент правительство Великобритании еще не приняло решение о вводе цифровой версии британского фунта, однако сообщило, что изучит «цели, варианты использования, возможности и риски».

Ранее стало известно, что в Китае происходит анализ возможности применения и техническое тестирование цифрового юаня для его дальнейшего использования в трансграничных операциях. Эта валюта с прошлого года в пилотном режиме уже используется в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу.