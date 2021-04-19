Комитет по памятникам Петербурга требует восстановить «Невскую мануфактуру»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга направил иск в арбитражный суд с требованием восстановить здание «Невской мануфактуры», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба комитета.

«Сегодня КГИОП направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление об обязании АО «Невская Мануфактура» в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и в течение 48 месяцев – выполнить работы по его реставрации», — заявили в комитете.

Кроме иска, КГИОП просит установить неустойку за неисполнение решения суда. Сумма выплаты за просроченное исполнение решения суда составит 100 тыс. рублей.

Собственник мануфактуры Алексей Устаев выразил желание восстановить мануфактуру.

Ранее пожарные потушили «Невскую мануфактуру» на пятый день.