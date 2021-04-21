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Президент России Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Названы возможные источники финансирования поручений Путина

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Поручения, которые президент России Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию, могут быть профинансированы из резервного фонда кабмина, дополнительных ненефтегазовых доходов и перераспределения бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин.

«В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами», — сообщили в Минфине.

Ранее Путин предложил назначить семьям со школьниками единовременную выплату в сумме 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

По его словам, рынок труда и реальные доходы граждан обязательно будут восстановлены. Однако, пока этого не произошло, президент предложил провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста.

В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что выплата школьникам должна предоставляться по одному заявлению.

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