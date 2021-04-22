Правительство России одобрило законопроект о «золотых визах» для инвесторов

Глава министерства экономического развития Максим Решетников в ходе брифинга заявил о том, что правительство России одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что, в соответствии с инициативой, иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи

«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал», — подчеркнул министр.

По словам Решетникова, сейчас главным обсуждаемым вопросом является минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в государстве.

«Мы обсуждаем объем инвестиций в 30 млн рублей — та сумма, вокруг которой идет обсуждение с бизнесом, с коллегами из других федеральных ведомств. Эти 30 млн рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 млн рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места», — отметил он.

Кроме того, еще одним из обсуждаемых «параметров» является создание рабочих мест, сказал Решетников.

Также он добавил, что второй механизм для получения вида на жительства — вложение в российскую недвижимость в размере 30 млн рублей.

Отмечается, что в случае соблюдения всех обязательных критериев инвестор и члены его семьи смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник, 20 апреля, приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.