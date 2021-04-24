Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Минэкономразвития России определило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он составит не более чем на 4% в год в период с 2022 по 2024 год. Об этом сказано в документе, в котором прописаны условия прогноза социально-экономического развития России, подготовленного ведомством.

В материалах министерства говорится, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране «не превысит 4%».

По данным ведомства, такие показатели соответствуют целевой инфляции в стране. При этом регулируемые тарифы сетевых организаций для потребителей, кроме населения, будут увеличиваться в среднем на более чем 3% ежегодно.

Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях размер индексации может стать выше определенных параметров. Что касается водоснабжения, то рост тарифов в этой сфере будет связан с «реализацией мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», введением нормативов потребления ЖКУ или переходом на альтернативную котельную.

Ранее юристы рассказали, как получить перерасчет за завышенные тарифы на услуги ЖКХ

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.