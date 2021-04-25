Минтруд предложил упразднить положения о потребительской корзине в России

Минтруд предложил признать утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что проект разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года. Так, Минтруд предлагает признать утратившим силу приказ от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума».

Еще один проект приказа Минтруда исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, так как зависел от изменения стоимости потребительской корзины.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь расчеты ведутся исходя из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.