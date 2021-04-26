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Деловые новости

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В России могут увеличить налоговый вычет за жилье

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Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев предложил увеличить сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект Зайцев внесет в нижнюю палату парламента в понедельник, 26 апреля.

Проект предполагает увеличение имущественного налогового вычета за приобретение или строительство жилья с 2 млн до 3 млн руб.

Кроме того, предлагается увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с условиями кредита с 3 млн до 4 млн руб.

Еще одно предложение депутата — разрешить получать налоговый вычет с лимитом до 3 млн руб. за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Аналогичное изменение предлагается ввести за уплату процентов по кредиту, в этом случае налоговый вычет не должен превышать 4 млн руб. за каждый объект имущества.

Ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт.

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