Песков: компании с ненормированным графиком продолжат работать в выходные дни 4-7 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, для всех ли обязателен указ президента о нерабочих днях между майскими праздниками.

Также Песков отметил, что работодателей за неисполнение указа наказывать не будут.

Ранее сообщалось, что больше половины российских работодателей не поддерживают продление майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.