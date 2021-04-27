Bloomberg: доля российского экспорта в долларах упала ниже 50%

Доля доллара в российском экспорте впервые сократилась ниже 50%, это стало итогом продолжительной кампании Кремля по снижению зависимости от активов США. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации Банка России, главной причиной спада являются торговые отношения Москвы и Пекина, в которых три четверти операций проводятся в евро. Однако даже при этом доля единой валюты в общем объеме экспорта выросла до 36%.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара в качестве приоритетной валюты платежа.

До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что РФ видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами и активно занимается отказом от западных платежных систем.