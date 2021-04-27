Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин оценил уровень безработицы в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы остается выше докризисного уровня, передает РИА «Новости».

«Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен», — сказал он заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Глава государства отметил, что заработные платы в реальном выражении немного растут, однако в целом уровень доходов среди россиян за время пандемии упал.

Путин призвал поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы «должным образом собрать людей 1 сентября в школу».

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,755 млн. Также были названы регионы с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.