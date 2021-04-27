Путин оценил уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы остается выше докризисного уровня, передает РИА «Новости».

«Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен», — сказал он заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Глава государства отметил, что заработные платы в реальном выражении немного растут, однако в целом уровень доходов среди россиян за время пандемии упал.

Путин призвал поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы «должным образом собрать людей 1 сентября в школу».

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,755 млн. Также были названы регионы с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.