Спецпредставитель президента заявил, что Россия ответит в случае отключения от SWIFT

Cпецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Москва готова ответить в случае отключения от SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, угрозы об отключении России от системы SWIFT вряд ли будут реализованы.

«Насчет технологических и военно-политических страховок от отключения надо спрашивать конкретных специалистов в области. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует», — сказал Крутских.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы системе SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.