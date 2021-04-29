«Нафтогаз» счел «юридической манипуляцией» смену руководства компании

В компании «Нафтогаз» заявили, что решение правительства Украины об увольнении председателя правления Андрея Коболева — «юридическая манипуляция». Об этом говорится в заявлении, размещенном в Facebook организации.

«Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», — сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» заявили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления «относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров», во время которого были приняты соответствующие решения.

Там указали, что подобные действия говорят о «возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями».

В компании отметили, что в 2020 году она предоставила в государственный бюджет 141 млрд гривен доходов, что составляет 13% от доходов всей страны за минувший год.

Ранее украинский кабмин заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украина». Новым председателем правления компании стал министр энергетики Юрий Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза». При этом заместитель министра Юрий Бойко был назначен временно исполняющим обязанности главы Минэнерго.