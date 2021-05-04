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Деловые новости

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Россиянам рассказали, какие могут быть штрафы при досрочном погашении кредита

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Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что при досрочном погашении кредита заемщиком можно столкнуться со штрафами. Речь идет о недобросовестных кредитных организациях, передает агентство «Прайм».

В кредитных договорах обычно прописывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года российские банки обязали давать такое право заемщикам, при этом дополнительные комиссии и платежи не требуются. В том случае, если данный пункт не указан в договоре, клиент обязан оповестить банк о планках закрыть кредит досрочно за 30 дней.

Как отметил Гавришев, не все банки соблюдают закон и могут установить штраф из-за нарушения договора.

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде», — подчеркнул управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, письменное заявление пригодится для защиты прав клиента при разбирательстве.

В той ситуации, когда банк все-таки оштрафовал при досрочном погашении кредита, можно попробовать оспорить решение по статье 809 ГК РФ. Для этого понадобится написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.

Кроме того, юристы посоветовали при выплате кредита попросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке, подтверждающие, что клиент больше ничего не должен платить банку.

Ранее сообщалось, что Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов.

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