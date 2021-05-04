Аналитики спрогнозировали инфляцию в России к концу года

По итогам 2021 года в России инфляция составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен будет повышение ключевой ставки Банка России и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков российских банков.

По информации аналитиков банка ВТБ, стоимость товаров и услуг может вырасти на 5,3%. Однако в банке «Открытие» эксперты считают, что рост составит — 4,3%.

По мнению старшего экономиста «Открытия» Максима Петроневича, динамика инфляции во многом будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Также он добавил, что вероятнее всего, их рост скоро прекратится.

«В этом случае уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней», — отметил он.

Кроме того, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркнул, что рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах выступает в пользу сохранения высокой инфляции.

Также он отметил, что в ближайшее время ожидается постепенное снятие карантинных ограничений, что в будущем приведет к увеличению деловой активности.

«Реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности также будет толкать цены вверх» — уточнил он.

Ранее сообщалось, что средняя сумма выданных потребкредитов в России в марте 2021 года составила примерно 308 тыс. рублей, это рекордная сумма за всю историю наблюдений.