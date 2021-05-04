Назван район Москвы с самым дорогим жильем

Аналитики назвали район Москвы с самыми дорогим жильем на рынке первичной и вторичной недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рынка элитного жилья компании Savills.

В первом квартале 2021 года максимальная стоимость квадратного метра была отмечена в районе Патриарших прудов. Средняя стоимость «квадрата» там составила 1,31 млн руб. на вторичном рынке и 1,74 млн руб. — в новостройках.

Также высокие цены на первичном рынке зафиксированы на Остоженке, где квадратный метр стоит 1,45 млн руб., и у Якиманки за 1,2 млн руб. На вторичном рынке второе место занимает Мещанский район с 1,05 млн руб. за квадратный метр и Остоженка с 1 млн руб.

Средняя стоимость элитной квартиры, приобретенной в первом квартале 2021 года в столице, составила 134 млн руб. ($1,8 млн), что на 8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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