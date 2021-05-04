Ректор ВШЭ Кузьминов рассказал об опасности обеднения среднего класса в РФ

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что средний класс в России получает недостаточно поддержки со стороны государства в период пандемии. В связи с этим он не исключает обеднения данной категории соотечественников, передает РБК.

По словам ректора, на вызов продолжающегося падения доходов населения нельзя отвечать только поддержкой «самых слабых».

Значительная доля населения, которая «выпала» в период пандемии из среднего класса, попала не в «протосредний класс», а в бедность, обратил внимание Кузьминов.

Он считает, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса. Как уверен ректор ВШЭ, у среднего класса возникли проблемы с финансами на фоне «дефекта политики».

Кроме того, экономист пояснил, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать».

Ректор уточнил, что России сейчас нужно преодолеть ситуацию с падением реальных доходов населения.

Переход представителей среднего класса в категорию бедных, по его утверждению, «взрывоопасен с точки зрения политики». Сейчас политических последствий данного процесса эксперт не видит.

Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что РФ не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, заключил ректор ВШЭ.

Ранее сообщалось, что треть россиян недовольны майскими праздниками из-за падения зарплаты.