Минэнерго опровергло заявление Газпрома

Глава министерства энергетики России Николай Шульгинов опроверг заявление »Газпрома» о том, что бесплатную газификацию получат только небольшие дома, сообщает РБК.

«В мероприятиях по ускоренной газификации «дорожной картой» определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м/ч для физических лиц», — заявил Шульгинов.

Ранее «Газпром» пообещал россиянам бесплатно провести газ в небольшие дома.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он добавил, что газопровод будет бесплатно прокладываться до границы земельного участка, при этом строительство сетей внутри участка должно быть оплачено самим потребителем.

Данная мера будет распространяться на потребителей — физических лиц, чей максимальный расход газа не превышает 7 кубометров в час, а границы земельного участка находятся на расстоянии не более 200 м от газораспределительной сети, указано в сообщении.