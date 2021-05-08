В Совфеде допустили сокращение рабочих часов в России

Количество трудовых часов в рабочей неделе россиян может быть сокращено в обозримом будущем, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», – отметил сенатор.

Он пояснил, что рабочие часы могут быть сокращены для некоторых категорий россиян.

«Для определенных категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», – добавил член Совфеда.

При этом он исключил полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что через несколько лет продолжительность рабочей недели в России сократится до трех дней.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.