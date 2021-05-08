Путин отметил нехватку рабочих рук в целых отраслях экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что недостаток рабочих рук ощущается в целых отраслях российской экономики. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что Рахмон регулярно поднимает важный вопрос трудовых мигрантов, и заверил, что российская сторона делает все возможное для комфорта людей из этой категории.

«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Рахмон проведут встречу в Москве 8 мая. Кроме того, глава Таджикистана и сопровождающие его лица примут участие в параде, посвященном 76-летию победы в Великой Отечественной войне.